Lazio, Mandas: "Avevo bisogno della fiducia che mi dà Gattuso. Contento di esser rimasto"

Nella vittoria della Lazio sul campo del Venezia per 0-2 il grande protagonista è stato senza alcun dubbio il portiere dei biancocelesti Christos Mandas, autore di una prestazione super culminata col rigore respinto a Yeboah nel primo tempo, quando il risultato era ancora in bilico sullo 0-0.

Nel post partita di Sky Sport ha parlato così l'estremo difensore greco: "Abbiamo fatto un grande lavoro perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Nei primi 20-25 minuti siamo partiti bene poi abbiamo subito un po' gli avversari. La cosa più importante però è che torniamo a casa con tre punti".

Mandas ha poi parlato anche della fiducia che gli ha dato fin dal suo ritorno nella Capitale, dopo il prestito al Bournemouth, il tecnico Gennaro Gattuso: "Lui mi da tanta fiducia da quando c'è stata la preparazione. Io in campo do tutto per lui perché avevo bisogno da tempo di questa fiducia. Sono contento di essere rimasto".