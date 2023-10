Lazio, Sarri: "Castellanos-Immobile? Non gestisco, gioca chi sta meglio. Aspettiamo Ciro"

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina: "Si riparte in campionato con una competizione che non ha niente a che vedere con Rotterdam. Ripartiamo da due vittorie consecutive e quindi con fiducia, premesso che con il Feyenoord si può sempre perdere perché è una squadra forte. Siamo stati delusi perché non siamo riusciti a esprimerci".

Su cosa deve puntare la Lazio?

"Sulla mentalità con cui ha fatto le ultime 2-3 partite, dimenticando Rotterdam, che andrà ricordata per il ritorno. Ora bisogna pensare solo al campionato e replicare le ultime 2-3 gare vogliose che abbiamo fatto".

La Fiorentina è una squadra in salute.

"Non è banale affrontarla e mai semplice, è una gara difficilissima".

Come si gestisce il ballottaggio tra Castellanos e Immobile?

"Non sono un gestore e non so come si gestisce, in questo momento sta leggermente meglio Castellanos, ma noi stiamo aspettando Immobile".