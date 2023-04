Lazio, Tare: "Ho sempre creduto in questa squadra. Rinnovi? Non legati all'obiettivo"

Le parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di DAZN prima della partita con il Monza. "Mi aspettavo questo rendimento, ho sempre detto che è una grande squadra e un grande gruppo. Per me non è una sorpresa. Il gioco di parole non mi è mai piaciuto, mi piace il campo e basta. Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo, è fondamentale per l'ambiente e la società. Dobbiamo essere tutti determinati, parlare poco e lavorare tanto. I rinnovi non solo legati al raggiungimento dell'obiettivo o meno".