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Napoli, Allegri: "Mi piacerebbe fare 90 minuti di possesso e 30 tiri, ma ci sono anche gli avversari..."

Napoli, Allegri: "Mi piacerebbe fare 90 minuti di possesso e 30 tiri, ma ci sono anche gli avversari..." TUTTOmercatoWEB
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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 13:53Serie A

In conferenza stampa in vista del match contro il Bologna, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato del momento della sua squadra dopo 3 sconfitte con Inter, Como e Arsenal:

Vincere domani è l'ultima cosa che conta, ma non c'è un discorso anche legato alle prestazioni che può preoccuparla? De Bruyne ha detto che meglio di così non può fare.
"Io credo possa far meglio, ha fatto una buona prestazione, di lui sono contento come di tutti, ma se questo non basta tutti dobbiamo fare di più. La responsabilità domani è importante, il risultato domani va davanti alla prestazione. Attraverso la prestazione bisogna fare risultato, ma non è vero che le prestazioni con Como, Inter, Arsenal... ma ci sono anche gli avversari, anche a me piacerebbe tenere la palla 90 minuti e fare 30 tiri, ma ci sono anche gli avversari ed in quei momenti non devi subire. Abbiamo subito, ma abbiamo anche avuto occasioni. Se finora non è bastato, serve di più. Domani non c'è prestazione, buona o no, ma si deve cercare di portarla a casa".

In fase difensiva pensa di cambiare qualcosa come impostazione?
"E' vero abbiamo subito dei tiri in porta, ma più nel primo tempo paradossalmente con la palla che è stata quasi pari che nel secondo tempo con il predominio. Sul gol fanno un grande gol, ma non seguiamo l'uno-due. Sui tiri bisogna capire come avvengono, puoi contarne anche 15, ma dipende quante parate fa il portiere e da dove tirano. Indipendentemente dalla fase difensiva abbiamo sbagliato scelte davanti che non puoi sbagliare a questi livelli. In difesa bisogna far tirare meno, stare accorti di più, ogni tanto andiamo su intuizioni di passaggio ma vanno migliorate. L'obiettivo chiaro del risultato".

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