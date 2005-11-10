Juventus, sondaggio per Taylor: muro Lazio, richiesta altissima. La posizione dell'olandese

La Juventus ha chiesto informazioni per Kenneth Taylor. La Lazio non vuole cedere il centrocampista, che per ora non ha dato segnali d'addio.

La Juventus guarda in casa Lazio per rinforzare la trequarti. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il club bianconero ha effettuato un sondaggio esplorativo per Kenneth Taylor, centrocampista olandese arrivato a Formello soltanto lo scorso gennaio e ritenuto uno dei profili ideali da Luciano Spalletti per aggiungere qualità tra le linee.

La Lazio alza il muro: servono almeno 50 milioni

I primi contatti tra la Juventus, la Lazio e l'entourage del giocatore hanno avuto soprattutto lo scopo di comprendere i margini dell'operazione. La risposta del club biancoceleste è stata netta: per lasciar partire Taylor servono almeno 50 milioni di euro. Negli ambienti di mercato, però, filtra la convinzione che un'offerta intorno ai 40 milioni potrebbe aprire uno spiraglio. Al momento, tuttavia, non esiste una vera trattativa, anche perché la Juventus dovrà prima completare la cessione di Teun Koopmeiners.

Gattuso vuole trattenerlo, ma il mercato resta aperto

Da Formello il messaggio è chiaro: Taylor non è in vendita. A differenza di quanto accaduto con Mario Gila, ceduto al Milan dopo aver manifestato la volontà di cambiare squadra, Gennaro Gattuso considera l'olandese un punto fermo del progetto tecnico e non intende privarsene. Il centrocampista, legato alla Lazio da un contratto fino al 2030, non ha finora dato segnali di rottura nonostante il recente screzio con il tecnico. Resta però da capire se l'interesse della Juventus, unito a quello di alcuni club di Premier League, possa cambiare gli scenari nelle prossime settimane.