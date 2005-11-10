Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, sondaggio per Taylor: muro Lazio, richiesta altissima. La posizione dell'olandese

Juventus, sondaggio per Taylor: muro Lazio, richiesta altissima. La posizione dell'olandese TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 14:23Serie A
La Juventus ha chiesto informazioni per Kenneth Taylor. La Lazio non vuole cedere il centrocampista, che per ora non ha dato segnali d'addio.

La Juventus guarda in casa Lazio per rinforzare la trequarti. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il club bianconero ha effettuato un sondaggio esplorativo per Kenneth Taylor, centrocampista olandese arrivato a Formello soltanto lo scorso gennaio e ritenuto uno dei profili ideali da Luciano Spalletti per aggiungere qualità tra le linee.

La Lazio alza il muro: servono almeno 50 milioni

I primi contatti tra la Juventus, la Lazio e l'entourage del giocatore hanno avuto soprattutto lo scopo di comprendere i margini dell'operazione. La risposta del club biancoceleste è stata netta: per lasciar partire Taylor servono almeno 50 milioni di euro. Negli ambienti di mercato, però, filtra la convinzione che un'offerta intorno ai 40 milioni potrebbe aprire uno spiraglio. Al momento, tuttavia, non esiste una vera trattativa, anche perché la Juventus dovrà prima completare la cessione di Teun Koopmeiners.

Gattuso vuole trattenerlo, ma il mercato resta aperto

Da Formello il messaggio è chiaro: Taylor non è in vendita. A differenza di quanto accaduto con Mario Gila, ceduto al Milan dopo aver manifestato la volontà di cambiare squadra, Gennaro Gattuso considera l'olandese un punto fermo del progetto tecnico e non intende privarsene. Il centrocampista, legato alla Lazio da un contratto fino al 2030, non ha finora dato segnali di rottura nonostante il recente screzio con il tecnico. Resta però da capire se l'interesse della Juventus, unito a quello di alcuni club di Premier League, possa cambiare gli scenari nelle prossime settimane.

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Il futuro di Taylor resta incerto ma la Lazio fa muro: non parte per meno di 50 milioni... Il futuro di Taylor resta incerto ma la Lazio fa muro: non parte per meno di 50 milioni di euro
Lazio, dalle scintille agli "schiaffi educativi": cosa è successo a Formello con... Lazio, dalle scintille agli "schiaffi educativi": cosa è successo a Formello con Taylor
Lazio, il caso Taylor è già rientrato: Gattuso l'ha risolto... con un corridoio di... Lazio, il caso Taylor è già rientrato: Gattuso l'ha risolto... con un corridoio di schiaffi
Altre notizie Serie A
Juventus, ecco la fumata bianca attesa da un anno! Torna Kolo Muani: domani le visite... TMWJuventus, ecco la fumata bianca attesa da un anno! Torna Kolo Muani: domani le visite
Dalla Germania: Napoli avvisato, De Bruyne inseguito da due club di MLS Dalla Germania: Napoli avvisato, De Bruyne inseguito da due club di MLS
Sorpresa Kolo Muani: cambia la formula del trasferimento dal PSG alla Juventus TMWSorpresa Kolo Muani: cambia la formula del trasferimento dal PSG alla Juventus
Roma, il nuovo acquisto Koulierakis atteso già domani nel ritiro gallese dei giallorossi... TMWRoma, il nuovo acquisto Koulierakis atteso già domani nel ritiro gallese dei giallorossi
Gosens, che guaio: falciato in amichevole con lo Schalke, esce per infortunio. Le... Gosens, che guaio: falciato in amichevole con lo Schalke, esce per infortunio. Le ultime
Napoli, De Laurentiis alla festa del centenario: "In futuro saremo ancora più belli... Napoli, De Laurentiis alla festa del centenario: "In futuro saremo ancora più belli e forti"
La Juventus accoglie Alajbegovic, ufficiale un rinforzo per la Roma: le top news... La Juventus accoglie Alajbegovic, ufficiale un rinforzo per la Roma: le top news delle 22
Frosinone, Alvini e il mercato: "Mi aspetto giocatori funzionali alla nostra idea... Frosinone, Alvini e il mercato: "Mi aspetto giocatori funzionali alla nostra idea di gioco"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, ora il prossimo obiettivo è Curtis Jones. Juventus, dopo Kolo Muani attenzione anche a Zirkzee. Il Como pronto a chiudere per Chalobah. La Roma in forte pressing su Read
Primo piano
Immagine top news n.0 Sorpresa Kolo Muani: cambia la formula del trasferimento dal PSG alla Juventus
Immagine top news n.1 La Roma si rinforza con Koulierakis: comunicato e dettagli del trasferimento
Immagine top news n.2 Caso Sebastiano Esposito: le due versioni discordanti date dal Cagliari e dall'agente
Immagine top news n.3 Juventus, ecco Alajbegovic: il bosniaco è arrivato a Torino con Pjanic. Le immagini
Immagine top news n.4 Gasperini: "Roma da completare, lo vede chiunque. Ho chiesto difensore, esterno e due attaccanti"
Immagine top news n.5 Inter, spunti positivi e vittoria ai rigori col Man City: Pavard in gol, Provedel decisivo
Immagine top news n.6 Cagliari, l'agente di Esposito: "Voleva restare. Accardi un pupazzo, da Giulini zero interesse"
Immagine top news n.7 Roma a Cardiff, intanto Koulierakis sbarca nella Capitale: le immagini del nuovo difensore giallorosso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una Fiorentina scatenata nelle entrate cambia il futuro di Nicolò Fagioli? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Allegri e Fabregas può arrivare l'assist per due talenti necessari per Mancini
Immagine news podcast n.2 Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones
Immagine news podcast n.3 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.4 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Carlo Pellegatti si commuove per Baresi: "È stato l'essenza pura del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.2 Raffaele Ranucci su Baresi: "L'abbraccio a USA '94? Volevo piangere anche io"
Immagine news Altre Notizie n.3 Filippo Galli ricorda Baresi: "Un esempio per tutti, moderno ancora oggi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dalla Germania: Napoli avvisato, De Bruyne inseguito da due club di MLS
Immagine news Serie A n.2 Sorpresa Kolo Muani: cambia la formula del trasferimento dal PSG alla Juventus
Immagine news Serie A n.3 Roma, il nuovo acquisto Koulierakis atteso già domani nel ritiro gallese dei giallorossi
Immagine news Serie A n.4 Gosens, che guaio: falciato in amichevole con lo Schalke, esce per infortunio. Le ultime
Immagine news Serie A n.5 Napoli, De Laurentiis alla festa del centenario: "In futuro saremo ancora più belli e forti"
Immagine news Serie A n.6 La Juventus accoglie Alajbegovic, ufficiale un rinforzo per la Roma: le top news delle 22
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Calabro: "Bene i nuovi. Stiamo mettendo benzina: normale non essere pimpanti"
Immagine news Serie B n.2 Cremonese, Bianchetti: "Ritiro positivo, sappiamo in cosa dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pafundi: "Felice di essere qui, prometto di sudare la maglia"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, nuovo tentativo della Cremonese per Trimboli: la situazione
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, sirene di mercato per Ghidotti: il Parma pensa al portiere
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, ceduto in prestito con obbligo condizionato Zanon al Pisa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, rivoluzione Gaucci: si pensa al cambio in panchina. Contatti con Toscano
Immagine news Serie C n.2 Pineto, Di Giuseppe: "Rosa quasi al completo, ora poco mercato"
Immagine news Serie C n.3 Scafatese, ceduto in prestito stagionale Istrice al Siracusa in Serie D
Immagine news Serie C n.4 Foggia, acquisito a titolo definitivo dal Crotone Davide Di Pasquale
Immagine news Serie C n.5 Cavese, riecco Maiolo: nuovo prestito del centrocampista dal Catanzaro
Immagine news Serie C n.6 Campobasso, Di Livio saluta: il figlio d'arte approda alla Triestina in Serie D
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cardiff-Roma, i giallorossi proseguono la preparazione in Galles
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Manchester City-Inter, sfida di prestigio a Hong Kong
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Nizza, bianconeri a caccia di conferme
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, ritorna Hilaj: contratto biennale per la centrocampista rossoblù
Immagine news Calcio femminile n.2 Dragoni al Chelsea è un trasferimento da record: è l'italiana più pagata di sempre
Immagine news Calcio femminile n.3 Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Decreto sport e femminile. Appetiti e Nannicini a Berruto: "Il calcio femminile meritava l'1%"
Immagine news Calcio femminile n.6 Dall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro UEFA-FIFA
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 1 agosto 1926, viene fondato l'Associazione Calcio Napoli. Questa sera festa da Piazza della Carità
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
11:30 Mondiali a privati, dietrofront di Infantino. Uefa: «Bene, ma ha perso la nostra fiducia»
09:41 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
06:26 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc
31/07 Euro2032, scaduto il termine per candidare gli stadi
31/07 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan