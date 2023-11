Lazio, Vecino: "Vincere stasera è fondamentale. Serve più continuità in zona gol"

Il centrocampista della Lazio Matias Vecino ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Feyenoord, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: "Conosciamo l'importanza della partita, nel girone di Champions vincere in casa è fondamentale, speriamo di disputare una bella partita".

Che Lazio dobbiamo aspettarci?

"Sarà la Lazio di sempre, forse dobbiamo essere più cattivi negli ultimi 30 metri. Secondo me dobbiamo trovare continuità in zona gol".

Nell'ultimo match il Feyenoord ha vinto e vi ha anche preso in giro. Sarà una motivazione in più?

Sì, ma dobbiamo restare lucidi e fare il nostro lavoro in campo che ci porta a vincere la partita. Ci teniamo a fare una grande gara per la nostra gente".