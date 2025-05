Le pagelle del Betis - Isco fuoriclasse senza tempo, Antony rigenerato. Ruibal sbaglia

Risultato finale: Real Betis-Fiorentina 2-1

Vieites 6 - Dodicesimo in Liga, titolare designato nelle notti europee: il colpo di testa di Mandragora lo spaventa, reattivo in uscita.

Ruibal 5,5 - Ala prestata alla difesa con compiti aggiuntivi da regista arretrato: dal suo lancio arriva il gol, ma soccombe con Gosens.

Bartra 6 - Legge bene le situazioni: cancella Beltran, regge su Kean. Tre volte pericoloso: si divora il 2-0, poi De Gea fa il miracolo.

Natan 6 - Presenza marginale in Italia nella disgraziata stagione passata del Napoli, decisamente più sicuro nella versione spagnola.

Perraud 6 - Più offensivo dell'ex torinista Rodriguez, spinge parecchio su quel lato per evidenziare i limiti nella fase difensiva di Parisi.

Cardoso 6,5 - Dinamico e qualitativo, sempre nel vivo della manovra: scandisce i tempi di gioco della squadra con una certa eleganza.

Fornals 6 - La Fiorentina evoca il dolce ricordo della Conference vinta col West Ham, stavolta la grazia fallendo un rigore in movimento. Dal 78' Sergi Altimira sv

Antony 7 - Flop totale in Premier, il trasloco in Andalusia lo ha rigenerato: punta l'uomo come all'Ajax, la spedisce sotto l'incrocio dei pali.

Isco 7 - Non sarà più un ragazzino però la classe non ha età, distillata in ogni singola giocata: per poco non segna all'amico De Gea.

Ezzalzouli 6,5 - La sorpresa sulla trequarti, ripaga la fiducia di Pellegrini spedendo il pallone sotto la traversa: col brivido, per la verità. Dal 63' Lo Celso 6,5 - Upgrade nel palleggio, è la cura più indicata per una squadra che sembrava in debito di ossigeno: avvia l'azione del 2-0.

Bakambu 6,5 - Forza fisica brutale: ne fa le spese il malcapitato Comuzzo, mandato per le terre prima di servire l'assist per Ezzalzouli, ne inventa un altro meraviglioso di tacco non sfruttato da Fornals.

Manuel Pellegrini 6,5 - É già di diritto nella storia del club per un traguardo mai raggiunto, impone un ritmo infernale alla Viola colpendola subito ma non chiude la partita, dovendosi accontentare del vantaggio minimo in vista del ritorno. Il biglietto per Breslavia lo dovrà convalidare al Franchi.