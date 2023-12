Le pagelle del Napoli - Sono i big a trascinare Mazzarri nel burrone. Mai visto un Di Lorenzo così

Risultato finale: Napoli-Frosinone 0-4

Gollini 5.5 - Subisce gol su cui non ha colpe sostanziali. Buona personalità quando deve uscire dai pali e smistare il pallone.

Zanoli 6 - Ha potenzialità importanti, per crescere deve giocare di più e anche il Napoli - che in estate ha bloccato il prestito - sembra averlo capito. E' giusto che a gennaio vada a racimolare minuti altrove.

Ostigard 5.5 - In marcatura su Cheddira fa sentire la sua presenza, ma il capocannoniere della scorsa Coppa Italia prova costantemente a metterlo in difficoltà e talvolta ci riesce.

Natan 5 - Torna al centro della difesa mettendo in mostra gli stessi pregi e difetti. Tanta buone volontà, spesso troppa approssimazione.

Mario Rui 5.5 - Altri minuti nelle gambe per un calciatore che col Cagliari sabato scorso ha confermato di essere molto importante per questo Napoli. Ma non è ancora al 100% e stasera lo si è visto. Dal 54esimo Di Lorenzo 3 - Entra e dopo pochi minuti si perde la marcatura di Barrenechea sulla battuta di un calcio d'angolo. Fa ancora peggio qualche minuto più avanti: è suo il retropassaggio sbagliato che permette a Caso di ritrovarsi tutto solo davanti a Gollini. Poi, come se non bastasse, commette il fallo da rigore che permette a Cheddira di realizzare lo 0-3 dal dischetto.

Cajuste 6 - Un centrocampista a gennaio con la partenza di Anguissa servirà certamente, ma lo svedese ha dimostrato che Mazzarri tra qualche settimana potrà contare su di lui. Prestazione di grande presenza in tutte le fasi di gioco, almeno finché ne ha.

Demme 5 - Con questa partita dovrebbe essersi conclusa la sua avventura al Napoli. E' finita con una prestazione anonima, che fotografa bene ciò che è successo in questi anni. Dal 54' Lobotka 5 - Sembra di vedere ancora Demme in campo.

Gaetano 6 - Tra i migliori del primo tempo, si muove tanto senza palla per ritrovarsi sempre nel vivo dell'azione. Come gli altri, scompare dopo il gol che sblocca la partita.

Lindstrom 6 - Fino a ieri 186 minuti giocati, stasera ha dimostrato di meritarne di più. Ha un passo importante palla al piede e buoni movimenti da ala destra: Mazzarri avrà sicuramente preso nota. Dal 73esimo Politano 5 - Non riesce mai a entrare in partita.

Simeone 5.5 - Nel primo tempo è bravo nello sfruttare l'errore di Okoli, ma tutto viene vanificato dopo la revisione al VAR. Non avrà altre occasioni. Osimhen 5- Colpevole al pari di Di Lorenzo sul gol che sblocca la partita.

Raspadori 5.5 - Nel primo tempo ha due occasioni a disposizione ma non trova il gol. Dal 64esimo Kvaratskhelia 5 - Non riesce ad aggiungere nulla alla manovra offensiva del Napoli.

Walter Mazzarri 4 - Tradito dai suoi titolari, è in panchina in una delle serate più buie del Napoli di De Laurentiis.