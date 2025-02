Le pagelle dell'Hellas Verona - Coppola insuperabile, Suslov è ovunque. Bernede decisivo

vedi letture

Risultato finale: Hellas Verona-Fiorentina 1-0

Montipò 6 - Attento subito su Kean e Zaniolo nel primo tempo. Tra i pali è una certezza, anche se i pericoli sono davvero pochi quest'oggi.

Dawidowicz 6,5 - Corre tanto per permettere ai suoi di non subire le sovrapposizioni degli avversari. In marcatura è puntuale, come nelle chiusure. Sfiora anche il gol con un colpo di testa.

Coppola 7 - Ferma con tutti gli strumenti a disposizione Kean. Bravo e attento il difensore. Mostra le proprie qualità con interventi puliti e sempre puntuali.

Valentini 6,5 - Partita speciale per lui, acquistato proprio dalla Fiorentina a gennaio. Segue Zaniolo a vista e non lo perde quasi mai.

Faraoni 6 - A sorpesa dal 1', regala una prestazione comunque ordinata senza spingere troppo sulle accelerazioni. Qualche cross anche interessante, esce stremato. Dal 77' Oyegoke sv -

Duda 6,5 - Tanti palloni sporchi da gestire a centrocampo, un'ammonizione nel primo tempo che non condiziona la prestazione.

Niasse 6 - Corsa e legna nella mediana gialloblù. Non concede quasi mai il palleggio ai viola.

Tchatchouna 6 - Non trova lo sprint giusto per offendere, ma prova comunque a reggere l'urto di Dodò sulla fascia. Cresce, però, negli ultimi minuti.

Suslov 7 - Supportato da due giocatori più offensivi, ha più spazio e alcune possibilità di creare azioni. Diventa il cervello dei suoi.

Sarr 6 - Gara complicata per l'attaccante, che comunque non rinuncia a sfruttare i pochi suggerimenti dei compagni. Si rende pericoloso nel secondo tempo con una conclusione velenosa. Dal 77' Mosquera 6,5 - Entra e diventa decisivo nell'azione del gol vittoria realizzato da Bernede.

Livramento 5 - Le difficoltà del reparto offensivo del Verona non lo aiutano, risultando spesso e volentieri fuori dalla manovra dei suoi. Dal 70' Bernede 7 - Il suo ingresso genera più imprevedibilità negli ultimi venti metri ed è protagonista dell'azione chiave del match. Il suo gol spedisce lontana dalla zona rossa la sua squadra.

Paolo Zanetti 7 - La sua squadra scende in campo con determinazione e con la voglia di far bene. Tre punti, arrivati con un acuto nel recupero, che muovono la classifica, meritati per quanto visto in tutto l'arco della sfida.