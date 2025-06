Torino, allacciati contatti di mercato col Sassuolo per due giocatori: Turati e Volpato

C'è spazio anche per il mercato del Torino sulle pagine di Tuttosport distribuito stamani nelle edicole. I granata potrebbero aprire un vero e proprio asse con il Sassuolo, per un paio di giocatori che potrebbero fare al caso loro.

Tra questi, con Vanja Milinkovic Savic che rimane in partenza (e sul quale c'è il Napoli favorito da tempo ma non è da sola, vista anche la presenza del Monaco) c'è sicuramente bisogno di un nuovo portiere. Il preferito sarebbe Elia Caprile, ma con il riscatto del Cagliari le cifre rischiano di salire troppo. E allora, dopo aver sondato anche Hellas Verona e Lecce per Montipò e Falcone, ecco che emerge un nuovo profilo, quello di Stefano Turati. Rientrato al Sassuolo dall'amara stagione in prestito, è ora il primo nome per la porta del Toro. Un'altra alternativa è rappresentata da un identikit estero come quello di Yahia Fofana, portiere dell'Angers. Sembra questa la rosa di nomi da cui emergerà il nuovo numero uno granata.

Non solo Turati, però: con il Sassuolo i discorsi saranno estesi anche oltre alla singola situazione di Turati. Piace per esempio l'esterno italo-australiano Cristian Volpato, in uscita dalla società emiliana in maglia neroverde e utilizzabile in vari ruoli della trequarti offensiva, volendo anche centralmente.