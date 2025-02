Le pagelle della Fiorentina - Palladino perde senza rischiare. Marí, debutto da dimenticare

Risultato finale: Hellas Verona-Fiorentina 1-0

De Gea 6 - Un solo vero intervento nei suoi 90 minuti più recupero, con cui dininnesca su Sarr. Bernede, invece, gli arriva a colpire davvero troppo da vicino.

Dodo 6 - A tratti impreciso in fase d'appoggio, fatica a costruire una vera catena con Zaniolo sulla destra. Però rimane vivo fino alla fine e non è da tutti.

Comuzzo 6 - Al rientro tra i titolari, fa sentire la sua sicurezza in difesa. Un bel salvataggio nella ripresa, solo Bernede lo mette fuori causa e fa 1-0.

Ranieri 6,5 - Per come inizia il match, può pensare di dover lavorare poco. E invece è provvidenziale quando salva su Sarr a botta sicura nella ripresa.

Dal 73' Mari 5 - Arriva per l'ex Monza il momento di debuttare con la Fiorentina. Un esordio macchiato dal mancato intervento con cui spalanca la strada a Bernede.

Parisi 6 - Chiamato a prendere il posto dello squalificato Gosens, interpreta la gara senza strafare ma non lasciando altresì varchi liberi alle sue spalle.

Cataldi 5,5 - Tra i motivi del calo vistoso della Fiorentina c'è chi mette anche il non averlo in piena forma da tempo. E al Bentegodi è una nuova replica.

Mandragora 5,5 - Tra meriti e infortuni degli altri compagni di reparto, è ormai una certezza della mediana. Al Bentegodi si limita abbastanza al compitino.

Dal 67' Fagioli 5,5 - Il bell'esordio di San Siro è stato già messo in secondo piano dalle ultime due prove. Male col Como, non esalta neppure stavolta.

Zaniolo 5,5 - Ventiquattro secondi e ci prova già, specchio della sua fame di incidere. A tratti troppa, lo fa procedere a testa bassa senza la giusta idea.

Dall'83' Caprini sv.

Beltran 5 - Tenuto dentro da Palladino dal fischio d'inizio fino ai tre di conclusione, fatica a dare tracce del suo passaggio sul rettangolo verde del Bentegodi.

Folorunsho 6,5 - I tiri in porta della Fiorentina nel primo tempo nascono tutti da sue iniziative. Gran bello spirito nel primo confronto da ex al Bentegodi.

Dal 73' Ndour 5,5 - Sarà che entra sulla fascia sinistra dell'attacco, lui che è più un mediano, ma nel poco tempo che ha azzecca poco.

Kean 5,5 - Era mancato tantissimo contro il Como, eccolo tornare a guidare l'attacco. Due palloni buoni su Montipò, poi ci si mette di mezzo pure la sfortuna.

Dal 67' Richardson 5,5 - Palladino lo mette sulla trequarti, sembra mancargli il passo. Fuori ruolo, perde un paio di palloni da contropiedi pericolosi.

Raffaele Palladino 5 - Vuole spazzare via incertezze e voci su di lui sollevatesi nell'ultima settimana. A Verona la Fiorentina sembra di nuovo entrare bene in campo, ma la fase di spinta vera dura troppo poco. E se possibile il secondo tempo è ancora peggio del primo, considerando che la Fiorentina non fa assolutamente nulla per provare a vincerla. E alla fine, con grande beffa, la perde pure.