Ufficiale Ecco il primo riscatto del Cagliari. Acquistato dal Napoli il portiere Elia Caprile

Confermato l'acquisto a titolo definitivo del portiere Elia Caprile per il Cagliari. Come previsto, la società isolana ha infatti esercitato il diritto di riscatto da 8 milioni di euro che vantava e il portiere diventa adesso un tesserato dei rossoblù a tutti gli effetti. Comunica in prima battuta il trasferimento il club cedente, il Napoli. Si legge nella nota della società partenopea: "La SSC Napoli comunica che il Cagliari Calcio ha esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile. A Elia va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva".

I giocatori del Cagliari in prestito con diritto di riscatto (3)

Michel Adopo (centrocampista, dall'Atalanta)

Elia Caprile (portiere, dal Napoli)*

Roberto Piccoli (attaccante, dall'Atalanta)

* riscatto già ufficiale

Intanto per un portiere che va, come Caprile, il Napoli si prepara a blindarne un altro: Alex Meret. Ormai è infatti arrivata ai dettagli la lunga trattativa per il rinnovo di contratto dell'estremo difensore friulano, in scadenza al prossimo 30 giugno. Saluta invece l'azzurro anche Simone Scuffet, arrivato dal Cagliari a gennaio a titolo temporaneo e pronto a fare ritorno in Sardegna dopo aver collezionato una sola presenza. E va avanti la trattativa con il Torino per Milinkovic-Savic.