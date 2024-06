Ufficiale Sassuolo, dopo due anni saluta Refiloe Jane: il saluto della centrocampista

vedi letture

Dopo due stagioni la centrocampista Refiloe Jane saluta il Sassuolo non rinnovando il contratto in scadenza e liberandosi dunque a parametro zero a fine mese. La sudafricana era arrivata nell'estate del 2022, dopo un triennio con il Milan, poco dopo aver vinto la Coppa d'Africa con la sua nazionale collezionando in neroverde 22 presenze con un grave infortunio che nella scorsa stagione l'ha costretta a un lungo stop con appena sette gare giocate.

Il saluto è arrivato attraverso i canali social della classe '92 dove ha pubblicato una carrellata di foto della sua avventura in Emilia. Nel futuro della centrocampista ci potrebbe essere una nuova avventura lontano dall'Italia con diversi club del Messico che sarebbero interessati a un profilo di tale esperienza che vanta due partecipazioni ai Giochi Olimpici (2012 e 2016), due Coppe del Mondo (2019 e 2023) oltre alla vittoria in Coppa d'Africa.