Juventus, strappo Rabiot: i bianconeri tagliano per finanziare i nuovi colpi

Forse uno strappo netto, una domanda e un'offerta che probabilmente non si incontreranno più. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione tra Juventus e Adrien Rabiot: il centrocampista francese, per poter rinnovare, chiede almeno 8 milioni di euro l'anno, una cifra superiore a quella proposta da Giuntoli per arrivare alla firma (intorno ai 7 milioni di euro). "La Juve, che vuole ridurre il monte stipendi portandolo sotto la soglia dei 100 milioni lordi rispetto ai 125 attuali, non sembra gradire questo gioco al rialzo e potrebbe anche decidere di abbandonare una volta per tutte il tavolo della trattativa", si legge sul quotidiano.

Quali saranno dunque le prossime mosse? Di sicuro l'obiettivo del ridurre il monte ingaggi resta tra le priorità del nuovo corso, poi si potrà pensare ai prossimi acquisti. Gli altri due indiziati che potrebbero lasciare la Vecchia Signora sono Wojciech Szczesny e Federico Chiesa (seguito da Roma e Napoli), con gli ingaggi risparmiati i bianconeri andrebbero dunque a finanziare i colpi del futuro. Non è escluso nemmeno il sacrificio di qualche giovane, in modo tale da regalare a Thiago Motta una rosa competitiva in vista del futuro e di una nuova Champions League sempre più articolata.