Lazio, quanti esuberi: da Cancellieri e Akpa a Maximiano, nessuno sarà riscattato

La questione allenatore è risolta, con Marco Baroni che dovrebbe essere ufficializzato presto, dal momento che "Con il Verona è tutto risolto", come ha dichiarato Claudio Lotito. Così in casa Lazio, dopo aver annunciato il nuovo tecnico, ci si potrà concentrare sul calciomercato, sia per quanto riguarda che per le uscite. E in chiave cessioni bisognerà lavorare parecchio, perché gli esuberi non mancheranno, a cominciare dai calciatori che rientreranno dai prestiti.

Tanti, infatti, hanno trascorso l'ultimo anno lontano da Roma, alla ricerca di maggiore spazio, ma praticamente nessuno sarà riscattato. Matteo Cancellieri non è esploso definitivamente all'Empoli, il riscatto era fissato a 20 milioni di euro e dunque tornerà alla base. Come lui anche Marcos Antonio, Akpa-Akpro e Raul Moro: sono stati rispettivamente al PAOK, al Monza e al Real Valladolid, ma nessuno di loro verrà riscattato.

Tra questi c'è anche Luis Maximiano, reduce dal prestito all'Almeria: anche lui rientrerà. Cosa ne farà la Lazio? Probabilmente, stando a quanto riferito da Sky Sport, per tutti loro il club biancoceleste cercherà una nuova sistemazione, magari a titolo definitivo e non in prestito.