Le pagelle di Caldara - Sempre insicuro. Una serata che servirà per tornare al meglio

vedi letture

Nella serata, l'ennesima, di grazia dell'Atalanta di Gasperini contro il Brescia c'è una nota stonata. E' quella rappresentata da Mattia Caldara che si dimostra in difficoltà fin da subito. "I primi quattro palloni sembrano una sciagura" scrive TMW per giustificare il 5 in pagella; "Sempre insicuro" è invece il commento del Corriere dello Sport. Partita sottotono anche per La Gazzetta dello Sport che però chiude scrivendo: "gli servirà per tornare il 'vero' Mattia".

LE PAGELLE DI MATTIA CALDARA

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5