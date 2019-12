Le pagelle di Godin - Bel segnale in vista della 'finale' col Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Forse la migliore prestazione da quando è all'Inter quella fornita ieri sera a San Siro contro la Roma dal centrale di difesa dell'Inter Diego Godin. "Bel segnale in vista della 'finale' contro il Barcellona", scrive oggi la Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7 e lo scettro di migliore in campo. "Gran bel match, lo sceriffo è una sentenza in difesa", il giudizio del 'Corriere della Sera. Per 'La Repubblica': "Giganteggia contro ogni avversario".

Questo infine il giudizio di TMW: "Preferito a D'Ambrosio, gioca una partita attenta, precisa, senza sbavature. Forse il migliore dei tre di Conte lì dietro".

Le pagelle di Godin

TMW 6.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 7

Corriere della Sera 7

La Repubblica 7

Fcinternews 6.5