Lecce club virtuoso: prima squadra italiana per ritorno dagli investimenti di mercato dal 2017

Quando non si hanno a disposizione grandi cifre, occorrono grandi idee. E' questa la massima per gli operatori di mercato. Ed è lì che si nota la bravura di un dirigente e dello scouting che battono i campionati italiani e stranieri per cercare i giocatori necessari per le proprie squadre. Così hanno fatto, per esempio, Lecce, Frosinone e Bologna, tre squadre italiane nella top 10 dei club che hanno ottenuto maggiori rientri dagli investimenti effettuati sul mercato.

I salentini sono il primo club italiano in classifica con il 75%. Un riconoscimento importante per il club del presidente Saverio Sticchi Damiani e del responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino, decano dei dirigenti ed esperto di trattative di mercato. Bene anche il Frosinone, anche lui col 75% dei rientri degli investimenti mentre il Bologna chiude la top 10 con il 74,5%.

Questa speciale classifica è guidata dall’Union Saint-Gilloise con il 95,2% delle operazioni riuscite seguito da brasiliani del Red Bull Bragantino con l’88,9%. Sul gradino più basso del podio ci sono gli argentini del Club Atletico Talleres con l’83,3%. Non mancano comunque club inglesi come il Brentford, quarto e ai piedi del podio, spagnoli come il Betis Siviglia quinto o il Getafe settimo e francesi come lo Strasburgo al sesto posto.