© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Vigilia del quarto di turno di Coppa Italia che domani alle 21 sfiderà l'Udinese alla Dacia Arena. Prima della seduta di rifinitura, nella sala stampa di Casteldebole parlerà Ibrahima Mbaye.

10:00 inizia la conferenza stampa

Come giudichi questo tuo inizio di stagione?

"Non ho giocato all'inizio, poi ho avuto opportunità di mettermi in mostra. Quando gioco do il 100%, se sto in panchina aiuto i miei compagni. La cosa più importante non è chi gioca ma che la squadra vada bene".

Cosa vi ha colpito di più della vicenda di Mihajlovic?

"Non è cambiato, è tornato con la stessa voglia di vincere e di insegnarci le cose".

Dove può arrivare questa Bologna con Mihajlovic più vicino?

"Il mister è stato sempre vicino a noi, in tutti i modi. Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza porci obiettivi precisi. Cerchiamo di arrivare più in alto possibile".

10:22 termina la conferenza stampa