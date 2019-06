LIVE TMW - Bosnia, Prosinecki: "Dopo conferenza posso dare la formazione"

Fonte: Dall'inviato all'Allianz Stadium, Torino

18.55 - È prevista per le 19 la conferenza stampa di Robert Prosinecki, tecnico della Bosnia Erzegovina, alla vigilia della sfida contro l'Italia di domani all'Allianz Stadium.

19.23 - Inizia la conferenza stampa.

Sulla partita contro l'Italia. "L'atmosfera è molto buona, peccato aver perso contro la Finlandia. Nelle ultime partite abbiamo lottato, abbiamo giocato un bel calcio. Dopo la conferenza stampa posso dire gli undici giocatori".

Sul centrocampo e sugli approvigionamenti a Dzeko. "Un paio di mesi fa la nostra metà campo giocava la parte più importante. Miralem non ha giocato, senza di lui eravamo in difficoltà, con lui la palla scorre molto più veloce. Io posso dirvi che la squadra non ha giocato come sappiamo. Eravamo lontani, non abbiamo dimostrato motivazione. Non abbiamo lottato sempre tutti per uno. Con Miralem c'è molta creatività, sono sicuro che giocheremo molto bene domani".

19.36 - Finisce la conferenza stampa.