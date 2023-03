live Eintracht, Glasner: "Osimhen? È stato incredibile. Napoli a livello del Bayern Monaco"

vedi letture

22.55 - Fra poco, al Diego Armando Maradona di Napoli, ci sarà la conferenza stampa di Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht, dopo la sconfitta contro il Napoli.

Prende la parola Glasner.

“Ci abbiamo provato ed era impossibile, il Napoli è decisamente più forte. Sono orgoglioso di come abbiamo sviluppato le cose, di come è andata la squadra. Bisogna accettare il risultato. Abbiamo avuto un paio di azioni con Mario Gotze in cui potevamo fare di più. Non dobbiamo parlare di Kolo Muani”.

La maglia numero 12 è per i tifosi?

“Sì, era per i nostri tifosi”.

Vi sareste augurati un finale diverso per cosa è successo?

"Sono un allenatore e non sono un politico, non mi interesso della criminalità, sono contrario che sia a Napoli, in Germania. Però, ecco, parliamo di sport".

Sul gol di Osimhen c'è stato un errore individuale o di squadra?

"Quando abbiamo provato la difesa a cinque, a volte, ha funzionato. La maggior parte è per i nostri errori, eravamo già nel recupero del primo tempo, c'è stato un cross e Osimhen ha saltato tantissimo, è stato incredibile. Abbiamo perso la palla sul lato sinistro, ha lasciato lo spazio per il cross".

Il Napoli è al livello di City, Bayern e Real?

"Sì, lo penso. Credo che riporterà lo Scudetto dopo 33 anni, sono incredibilmente stabili in fase difensiva. Non posso fare paragoni con la Premier, ma sono al livello del Bayern Monaco".

Napoli troppo forte o voi non all'altezza?

"L'Ajax ne ha presi sei in una partita... Abbiamo incontrato una squadra molto forte, volevamo segnare ma non ci siamo riusciti, i giocatori ci hanno provato, il livello era troppo alto per noi".

Come si reagisce?

"Abbiamo vissuto questa partita, in caso andremo in Europa League e non sarà un problema. Sono serate molto importanti. Abbiamo fatto bene con il Tottenham che con lo Sporting, ora sia nel Pokal che nella Bundesliga cercheremo di vincerne il più possibile. Se mi avessero chiesto se fossimo arrivati a marzo in tutte e tre le competizioni avrei sottoscritto".

C'è dispiacere per l'uscita?

"Dobbiamo capire che per giocare a certi livelli non siamo ancora pronti, sarebbe stato bello giocarci di più. Ora focalizziamoci sull'Union Berlino".

23.47 - Finisce la conferenza stampa di Glasner.