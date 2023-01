live Inter, Inzaghi esalta i suoi: "4 attaccanti super. Rischiato zero col Napoli"

vedi letture

23.21 - Il 2023 di Simone Inzaghi inizia con una vittoria. Il tecnico dell'Inter commenta in sala stampa l'1-0 rifilato a San Siro al Napoli.

Dzeko protagonista. Come gestirà tre attaccanti super?

"Sono quattro, abbiamo anche Correa che comincia a star bene e ci darà grandi soddisfazioni. Ho dei ragazzi intelligenti, giocando ogni tre giorni avrò possibilità di cambiarlo. Abbiamo giocato con un Lukaku in meno e un Correa part-time. Il mio augurio è quello di averli tutti a disposizione".

Nel momento più delicato contro Atalanta e Napoli l'Inter ha fatto sei punti. Ora c'è da trovare la continuità...

"Sappiamo qual è il nostro percorso, che abbiamo vinto 9 delle ultime 10 partite. Si è parlato tanto in questi giorni di noi, abbiamo lavorato, devo fare i complimenti ai ragazzi che in campo si sono aiutati con corsa e determinazione. Contro una squadra come il Napoli abbiamo rischiato zero".

La prestazioni di Acerbi? Cosa si porta dietro di bello questa sera?

"Di stasera mi porto la felicità della vittoria da dedicare ai tifosi e come sono entrati i cinque cambi della partita. Da giocatore ricordo che non era semplice entrare in partite così ma loro hanno fatto bene e ci hanno aiutato. Ho bisogno anche di quelli che subentrano. Acerbi è stato bravissimo, parlare di singoli stasera sarebbe riduttivo, dovrei elogiarli tutti. Acerbi lo conoscevo, la società è stata brava ad ascoltarmi, sapevo che ci avrebbe aiutato perché ha una concentrazione e un'aggressività da prendere a esempio".

Quanto è importante la prestazione difensiva di stasera?

"Fondamentale, Skriniar e Bastoni hanno fatto la stessa prestazione di Acerbi. Altrimenti non avresti concesso così poco a una squadra che ha qualità. L'Inter era organizzata e che voleva la vittoria a tutti i costi".

23.27 - Conclusa la conferenza stampa di Simone Inzaghi