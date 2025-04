Milan, sempre più incerto il futuro di Conceiçao: da Allegri a Conte, tutti i possibili sostituti

In un approfondimento dedicato al Milan, Tuttosport ha sottolineato come al 90% Sergio Conceicao non sarà più l'allenatore del Milan la prossima stagione. Adesso è il tecnico che sta prendendo le distanze dalla società, mentre i risultati sembrano arrivare. In caso di addio, uno dei sostituti papabili è Massimiliano Allegri, con cui però non si sono ancora registrati contatti ufficiali. Molto dipenderà dalla scelta del direttore sportivo, con Tony D'Amico che vorrebbe Maurizio Sarri. Intanto Fenucci e Ludi si tengono stretti Vincenzo Italiano e Cesc Fabregas, con Gian Piero Gasperini che ha spiegato di non aver mai detto che sarebbe andato via, ma solo che non avrebbe rinnovato. In calo le quotazioni di Roberto De Zerbi, resta sullo sfondo Antonio Conte.

Ogni decisione però sarà presa dopo la finale di Coppa Italia, che potrebbe cambiare anche il bilancio sulla stagione in corso.

CLASSIFICA

1. Napoli 74 punti (34 partite giocate)

2. Inter 71 (34)

3. Atalanta 65 (34)

4. Juventus 62 (34)

5. Bologna 61 (34)

6. Roma 60 (34)

7. Lazio 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Torino 43 (34)

11. Como 42 (34)

12. Udinese 41 (34)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (34)

15. Hellas Verona 32 (34)

16. Parma 32 (34)

17. Lecce 27 (34)

18. Empoli 25 (34)

19. Venezia 25 (34)

20. Monza 15 (34)