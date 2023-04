live Juventus, Allegri: "La cosa più importante è che Szczesny stia bene"

23:15 - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta la vittoria per 1-0 dei bianconeri contro lo Sporting CP all’Allianz Stadium nel quarto di finale d’andata di Europa League.

23:20 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Un commento alle prestazioni dei portieri?

“La cosa più importante è che Tek stia bene. Perin ha fatto due parate straordinarie alla fine, son contento di quello che ha fatto Gatti. Era importante vincere e sono contento di quanto abbiamo fatto. Adesso dobbiamo recuperare energie e farci trovare pronti domenica contro una squadra forte come il Sassuolo”.

Pogba importante?

“Il suo recupero importante, da qui alla fine abbiamo tante partite e tutti devono essere a disposizione”.

Vlahovic ancora attaccante di riferimento?

“Stasera è entrato nel gol, è stato molto bravo, veniva dal colpo preso con la Lazio. È forte e giovane, insieme a Milik e Kean abbiamo tre attaccanti molto forti. In base alle partite dovrò scegliere chi far giocare, se uno solo o due assieme”.

Soddisfatto del tridente?

“Il calcio non è un'equazione, non è matematica, stasera ne ho scelti tre magari domenica nemmeno uno. Ci vuole equilibrio, metto la formazione a seconda della partita che andiamo a giocare e delle caratteristiche dei giocatori. Se fosse un'equazione sarebbe facile, metti uno e vinci, metti l'altro e perdi. Stasera hanno fatto bene in alcuni tratti, in altri abbiamo sofferto. Con i tre centrocampisti abbiamo trovato più geometrie e occupato meglio il campo. Importante che la squadra alla fine vinca le partite”.

Il turno di qualificazione è ancora aperto.

“Non è assolutamente finta, sapevamo che lo Sporting è una squadra forte. Dobbiamo prepararci al meglio per prenderci la qualificazione giovedì prossimo a Lisbona”.

23:33 - Termina ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.