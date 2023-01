live Juventus, Landucci: "Coppa Italia importante. Per Pogba e Vlahovic è ancora presto"

vedi letture

23:15 - Marco Landucci, viceallenatore della Juventus, oggi in panchina per la squalifica di Allegri, commenta la vittoria per 2-1 dei bianconeri contro il Monza all’Allianz Stadium nell’ottavo di finale di Coppa Italia. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa in diretta.

23:36 - Landucci prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Soddisfatto della reazione dopo Napoli?

"Siamo ripartiti bene, la Coppa Italia è importante. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso un gol evitabile. Abbiamo fatto giocare tanti ragazzi che hanno dimostrato di poterci dare una grande mano, Chiesa e Di Maria ci hanno dato più qualità davanti. La Juve ha il dovere di giocare ogni competizione al massimo. Noi vogliamo arrivare fino in fondo come in tutte le competizioni cui partecipiamo”.

Sentivate il peso di dover cominciare bene visto il cambio in dirigenza?

“Vorrei ricordare le persone che se ne sono andate, come Agnelli, Arrivabene, Nedved. Hanno dato successi alla Juventus. E un benvenuto alla nuova dirigenza. La Juve ci ha sempre fatto stare tranquilli, noi pensiamo al lavoro sul campo e al resto ci pensano i dirigenti. Ripartire dopo venerdì sera, dopo una brutta partita di tutti, abbiamo però lavorato bene e ora ci riposiamo perché domenica c'è un'altra partita difficile con l'Atalanta”.

Quanto è importante questo gol di Chiesa?

“Molto, è stato un anno fermo ed è stata molto dura per lui, ha avuto degli intoppi e poi è ripartito. Già con l’Udinese era stato molto importante, siamo tutti contenti”.

Qualche recupero per l’Atalanta?

“Pogba, Cuadrado e Vlahovic hanno fatto un’amichevole ma sono ancora in ritardo di condizione. È importante che non abbiano riscontrato problemi, la settimana prossima organizziamo un’altra amichevole per aumentare la condizione ma per domenica penso sia ancora troppo presto. Cuadrado è più avanti un pochino, anche per la struttura fisica”.

23:42 - Termina ora la conferenza stampa di Marco Landucci.