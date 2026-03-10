Milan, Estupiñan eroe a sorpresa nel derby. Landucci gli urla in faccia: "Grande Estu, te lo meriti"

Il canale ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video che è andato a pizzicare alcuni momenti del derby di Milano giocato domenica sera tra il Milan e l'Inter e vinto dai rossoneri per 1-0. Prima della partita il capitano del Diavolo Mike Maignan ha caricato i suoi compagni con un discorso motivazionale: "Ehi raga, una sola testa. Senza emozioni, senza emozioni. Stiamo stretti, sangue freddo. Rimaniamo dentro la partita, dentro il campo raga: solo quello che dobbiamo fare noi. Andiamo, insieme".

Mostrate anche le immagini della Ref Cam di Doveri dopo il presunto rigore richiesto dall'Inter per il tocco di mano in area di Samuele Ricci. In particolare il direttore di gara ha avuto uno scambio con Francesco Pio Esposito che chiedeva il perché del mancato fischio. "Esposito abbiamo già controllato", dice Doveri, che aggiunge: "Rigore? Ma dove? Sta giocando a calcio".

Infine, le telecamere al fischio finale si sono concentrate sul match winner di serata Pervis Estupinan, elogiato da tutti i compagni di squadra e in particolare dal vice di Allegri, Marco Landucci il quale si è messo testa a testa con l'esterno ecuadoregno e gli ha urlato: "Grande Estu, te lo meriti! Te lo meriti", prima di battergli il cinque e abbracciarlo.