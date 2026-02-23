Milan, Landucci: "Importantissimo arrivare in Champions, ma con le chiacchiere non ci si va"

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Parma, il vice allenatore del Milan Marco Landucci ha commentato l'obiettivo Champions del Milan: "Mi sembra che Allegri abbia sempre dichiarato questo. Per noi è importantissimo arrivare in Champions, ma con le chiacchiere non ci si va. Dobbiamo fare punti. L'ambiente deve essere positivo, noi lo siamo sempre. Le chiacchiere le porta via il vento, le biciclette i livornesi".

È mancata brillantezza?

"Abbiamo giocato mercoledì, però la squadra sta bene. Ci è mancata un po' di energia, volevamo spaccare il mondo subito, ci voleva più calma. Però ritroveremo energia in settimana e domenica faremo sicuramente meglio".

Leggi la conferenza stampa di Marco Landucci