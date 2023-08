live Torino, Juric: "Il mio Torino non ha mai fatto una partita così"

vedi letture

Ivan Juric commenterà e analizzerà il match perso per 4-1 contro il Milan tra poco in conferenza stampa: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico dei granata con il live testuale su TMW.

Cosa è successo oggi?

"Divario enorme, non c'è stata partita, differenza abissale tra le due squadre. È la prima volta che il mio Torino fa una partita del genere: divario di gambe, di velocità, di forza enorme".

Contro il Milan avete sempre fatto molto bene...

"Abbiamo sempre fatto belle partite contro il Milan, ma oggi mi è saltato all'occhio il fatto che il Milan abbia messo in squadra giocatori di gamba, europei, forti. Djidji ci poteva servire oggi, ma mi aspettavo tutta un'altra cosa...".

Cosa la preoccupa?

"Squadre come la nostra devono andare sempre al massimo. In questo momento ci sono ragazzi che rendono molto di meno e quando i giocatori normali rendono di meno si hanno serate come stasera. Basta abbassare un po' il livello e rischi di brutto. Abbiamo ragazzi che in questo momento per varie ragioni non sono al massimo della forma".

Come è la sua squadra?

"La squadra è come l'anno scorso, senza Miranchuk, un quinto e Djidji. Siamo gli stessi, ma meno forti dell'anno scorso. Non siamo migliorati, le debolezze sono rimaste le stesse".

Che idea si è fatto del Milan?

"Ho visto ciò che hanno fatto in amichevole: hanno perso 2 giocatori e ne hanno messi 6 europei, molto forti, molta gamba, tecnica buona, che giocano a ritmi elevati. In questo momento li vedo nettamente più forti dell'anno scorso. Theo e Leao sono maturati, è questa la sensazione".

Che partita è stata?

"La partita è stata molto uomo a uomo. Non c'è stata partita. Divario grande".

Giusti i rigori per il Milan?

"Non voglio parlare di arbitri quando perdi una partita del genere".