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Frosinone, ceduto il 2008 Befani al Torino: prestito con diritto di riscatto. Il comunicato
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Cessione di un giovane da parte del Frosinone al Torino. Con un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito, il club ciociaro ha annunciato di aver ceduto Lorenzo Befani al club granata, con la formula che sarà quella del prestito con diritto di riscatto.
Il comunicato del Frosinone
"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Torino Football Club per la cessione del calciatore Lorenzo Befani. L’attaccante, classe 2008, si trasferirà a titolo temporaneo con opzione".
Il comunicato del Torino
"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Frosinone Calcio a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo il diritto alle prestazioni del calciatore Lorenzo Befani, attaccante esterno classe 2008".
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