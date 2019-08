LIVE TMW - UCLdraw, alle 18 i destini europei di Juve, Napoli, Inter e Atalanta

Si parte alle 18. Attesa per i gruppi Champions di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta

Fonte: con la collaborazione di Ivan Cardia. Da Montecarlo, gli inviati Andrea Losapio e Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finalmente torna la Champions League! Nel tardo pomeriggio di oggi infatti, al Grimaldi Forum di Montecarlo, avrà luogo il sorteggio dei gironi della Champions League 2019/2020. Per Juventus, Napoli, Inter, Atalanta e tutte le altre big europee l'appuntamento è fissato per le ore 18, quando prenderà il via l'estrazione dei gruppi.

Su TMW potrai seguire in diretta l'avvicinamento al primo grande appuntamento europeo della stagione con foto, notizie, curiosità e dichiarazioni in arrivo direttamente dal Principato di Monaco anche grazie al lavoro dei nostri inviati.

15.20 - Miglior giocatore UEFA: CR7, Messi e Van Dijk?

Durante la cerimonia, che ricordiamo prenderà il via alle ore 18, oltre al sorteggio dei gironi di Champions League saranno assegnati anche 6 premi individuali per i migliori della scorsa stagione. Il più importante di questi riguarda il Miglior giocatore UEFA dello scorso anno per il quale i 3 candidati sono Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Virgil Van Dijk. Di seguito i 6 premi nel dettaglio:

- UEFA Men's Player of the Year (Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Virgil Van Dijk)

- UEFA Women's Player of the Year (Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry)

- Portiere della stagione 2018/2019 di UEFA Champions League (Alisson Becker, Hugo Lloris, Marc-André ter Stegen)

- Difensore della stagione 2018/2019 di UEFA Champions League (Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk)

- Centrocampista della stagione 2018/2019 di UEFA Champions League (Frenkie de Jong, Christian Eriksen, Jordan Henderson)

- Attaccante della stagione 2018/2019 di UEFA Champions League (Sadio Mané, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo)



✨ 2018/19 UEFA Men's Player of the Year ✨ ⭐️ Leo Messi

⭐️ Cristiano Ronaldo

⭐️ Virgil van Dijk Who's your winner? #UCLdraw pic.twitter.com/5zrS7obyJA — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

14.55 - Il calendario completo della Champions

Quello di oggi a Montecarlo è solo il primo dei tanti appuntamenti che caratterizzeranno la stagione europea di Champions League. Con l'obiettivo comune, per le 32 in corsa, puntato sulla finale di Istanbul del 30 maggio. Questo il calendario delgi appuntamenti Champions:

17/18 settembre: fase a gironi, prima giornata

1/2 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

22/23 ottobre: fase a gironi, terza giornata

5/6 novembre: fase a gironi, quarta giornata

26/27 novembre: fase a gironi, quinta giornata

10/11 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

14.40 - Le regole del sorteggio

Quattro italiane, una per ogni fascia. La Juventus campione d'Italia è ovviamente nella prima urna, poi in ordine Napoli, Inter e Atalanta.

- nel sorteggio odierno non possono essere estratte nello stesso girone squadre della stessa nazione. E la limitazione vale anche per Russia e Ucraina, visti i conflitti tuttora in corso

- le federazioni con due o più squadre qualificate avranno le partite dei propri club spalmate nelle giornate di martedì e mercoledì

- ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l'altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H



🌅 Good morning 🌅 It's #UCLdraw day! 🤩 The draw & #UEFAawards ceremony begins at 18:00 CEST and will be streamed live on https://t.co/sQezPQoaea. 🖥 pic.twitter.com/ttvjyoNhsd — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

13.55 - Le 32 squadre divise nelle 4 fasce che andranno a formare 8 gruppi

PRIMA FASCIA

Liverpool

Chelsea

Barcellona

Manchester City

Juventus

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Zenit San Pietroburgo

SECONDA FASCIA

Real Madrid

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Benfica

Ajax

TERZA FASCIA

Lione

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Dinamo Zagabria

Club Bruges

Valencia

Inter

Olympiacos