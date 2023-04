Manita della Fiorentina a una Sampdoria crollata nella ripresa: al Franchi finisce 5-0

Festa del gol al Franchi, la Fiorentina torna al successo in campionato, travolta la Sampdoria con il risultato finale di 5-0.

Castrovilli si inventa il vantaggio

Al Franchi punti poco scottanti in termini di classifica, tra i motivi di principale interesse iniziale il debutto in Serie A e nella Fiorentina del portiere Cerofolini, chiamato all'intervento al quarto d'ora per disinnescare un tiro centrale di Leris, dopo aver soffiato su un precedente destro di Lammers, prima occasione del match. La squadra più pericolosa della prima mezz'ora è la Samp e sul tiro-cross di Augello salvano Cerofolini e Biraghi in tandem. Proprio quest'ultimo prova a spezzare la monotonia viola là davanti, ma scarica un destro in curva. Ritmi spezzettati, nel finale di primo tempo cambio forzato per Stankovic: si fa male Leris, dentro Djuricic. Al 35' ecco anche il primo tiro in porta della Fiorentina, di Castrovilli su sviluppo da corner: attento Ravaglia. È ancora il 10 di casa a provare a far male poco prima dell'intervallo, fermandosi però sul gran riflesso di Ravaglia. L'obiettivo è chiaro e Castrovilli si toglie lo sfizio in pieno recupero, con una splendida voléè che vale l'1-0 all'intervallo.

Crollo Samp, la Viola ne fa quattro

Si ricomincia senza cambi, è della Fiorentina il primo tentativo della ripresa ma Gonzalez non angola abbastanza per sorprendere Ravaglia. Bastano meno di cinque minuti però ai toscani, a cavallo tra il 62' e il 66', per far calare il sipario con grande anticipo sulla partita. Arrivano in rapida sequenza il secondo e il terzo gol, segnati da protagonisti inusuali e un po' inattesi: fa 2-0 Dodo, con il suo primo gol da quando è a Firenze, cala il tris Duncan a coronamento di un buon incontro. Entrambi con il mancino, entrambi su suggerimento vincente di uno Jovic che trova il modo di rendersi utile pur non segnando. A quel punto la Viola dilaga e Kouame, da subentrato, si invola verso il 4-0 su suggerimento di Amrabat in verticale. Finita lì? Neanche per scherzo, perché la Samp è totalmente svanita dal campo e la Fiorentina trova anche il quinto centro, con Terzic, per un 5-0 finale molto pesante.