Marcolin: "L'Inter oggi è serena, sembra che Chivu trasferisca qualcosa ai suoi giocatori"
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L'ex calciatore Dario Marcolin ha analizzato a DAZN la vittoria dell'Inter contro il Cagliari per 3-0. Queste le sue principali dichiarazioni dagli studi della suddetta testata:
"È sembrato tutto normale. L'Inter ha gestito benissimo i momenti di difficoltà. La squadra è serena, dodici gol nelle ultime tre gare sono un'ottima risposta per l'obiettivo scudetto. I secondi tempi delle ultime tre sono stati decisivi. Sembra che Chivu trasferisca qualcosa alla squadra"
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