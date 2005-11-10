Marketing, Viola Park, un altro dirigente: Fiorentina, Paratici della la linea. Poi il mercato

Nessuna fretta e una strategia ben definita. Fabio Paratici ha illustrato le proprie idee per il futuro della Fiorentina durante la conferenza di inizio stagione, spiegando come la priorità non sia immediatamente il mercato, ma la costruzione di una società ancora più solida e competitiva.

Il nuovo direttore sportivo viola ha sottolineato il proprio approccio totale al lavoro: "Mi considero fortunato ad aver affrontato tante pressioni nella mia carriera, significa che c'era sempre qualcosa di importante in gioco. Sono una persona totalitaria e chi mi sta vicino sa che ho un solo interesse. Per questo sono molto severo con me stesso".

Da febbraio Paratici opera già all'interno del Viola Park e ha avviato un processo di riorganizzazione che coinvolge diversi settori del club. L'obiettivo è aumentare la competitività interna e migliorare le competenze in ogni area. Sono già arrivati nuovi innesti nel marketing e nella gestione del centro sportivo, mentre ulteriori rinforzi sono attesi anche nella comunicazione e nell'area che ruota attorno alla prima squadra.

Particolare attenzione verrà dedicata anche all'ottimizzazione dei processi operativi, compresi quelli dell'area medica. Solo successivamente, indicativamente dalla seconda metà di luglio, il dirigente si concentrerà completamente sulle operazioni di mercato. Un percorso graduale che richiederà tempo e che potrebbe comportare qualche inevitabile difficoltà iniziale, un'eventualità che Paratici sembra aver già messo in preventivo. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.