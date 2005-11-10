Anche Molinaro è confermato: la Scafatese annuncia il rinnovo dell'attaccante
Non si ferma la lunga lista di rinnovi in casa Scafatese, con il club che ha quest'oggi annunciato il prolungamento di contratto dell'attaccante Salvatore Molinaro, tra i protagonisti della cavalcata che ha portato i campani in Serie C.
Di seguito, la nota ufficiale:
"La Scafatese Calcio comunica ai tifosi e agli organi di stampa il rinnovo del rapporto di lavoro con il calciatore Salvatore Molinaro.
Attaccante Classe 1998, Molinaro vestirà la casacca canarina per il terzo anno consecutivo; giunto a Scafati nella sessione invernale di mercato della stagione 2024/2025, la punta mise a segno 8 reti in 18 incontri nella prima stagione, mentre nella seconda ha contribuito attivamente al ritorno tra i professionisti e alla conquista dello scudetto con 32 presenze complessive e 10 reti, molte delle quali decisive.
Un altro rinnovo importante per perseguire la continuità del progetto gialloblù anche tra i professionisti".