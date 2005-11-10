Matt Rizzetta, chi è l’imprenditore che sogna il Napoli: dal Campobasso al basket

Chi è Matt Rizzetta? È l’italoamericano classe 1982, cresciuto a New York, presidente del Campobasso e del Napoli Basket, che ora sogna di comprare il Napoli. Ieri ha incontrato Aurelio De Laurentiis a Chiaia, prima della sfida di EuroCup contro il Tofaş Spor. Martedì era stato ospite del presidente nella President Lounge del Maradona per Napoli-Bodø/Glimt. Gli incontri sono informali e al momento non c’è una trattativa aperta, ma alle spalle ci sono mesi di contatti molto concreti.

Da New York al Molise

Rizzetta è il fondatore di North Sixth Group, società attiva in media, marketing e intrattenimento. Nel novembre 2020 è entrato nel Campobasso con l’11% delle quote proprio attraverso North Sixth, e a giugno 2021 la squadra ha vinto il girone F di Serie D, tornando tra i professionisti dopo otto anni. Nell’estate 2022, dopo l’esclusione della precedente società dalla Serie C, a settembre ha rilevato da Angelo Rispoli l’US Campobasso 1919, ripartendo dall’Eccellenza. Il club ha vinto il campionato con 84 punti, poi nel 2024 la Serie D, tornando in C, e lo Scudetto Serie D battendo il Trapani 5-1 in finale. Tra i soci di minoranza ci sono i coniugi Kelly Ripa e Mark Consuelos, coppia di attori oggi conduttori del talk show "Live With..." prodotto dalla ABC.

L’offerta rifiutata e il prezzo di ADL

Tra gennaio e giugno Rizzetta, attraverso la Underdog Global Partners, è stato il punto di riferimento di un gruppo di investitori statunitensi che ha provato ad acquistare il Napoli. La proposta valeva 2,2 miliardi di euro, divisi in due tranche da 1,1 miliardi. De Laurentiis l’ha rifiutata, non convinto soprattutto dalla formula dell’operazione. Oggi la valutazione indicata dal presidente per prendere in considerazione una cessione sarebbe di circa 2 miliardi garantiti e versati subito, comprensivi del valore del futuro stadio di proprietà, ancora solo un progetto. Il Napoli lavora sull’ipotesi San Giovanni a Teduccio, con l’acquisto dell’area dell’ex raffineria, mentre Rizzetta punterebbe sul restyling del 'Maradona'.

La polisportiva e le parole su De Laurentiis

L’interesse dell’imprenditore va oltre il calcio. Il suo progetto è una polisportiva napoletana che comprenda calcio, basket, pallanuoto, pallavolo e altre discipline, con i rapporti con il Comune e il nuovo Palasport. Escluso l’ingresso da socio di minoranza: l’obiettivo, se maturassero le condizioni, sarebbe il controllo del club. Tra lui e il presidente la distanza è economica e progettuale, ma i rapporti sono ottimi e i contatti continuano. Lo ha detto lui stesso: “Con Aurelio ho un rapporto molto buono, di massimo rispetto, io ci sono. Sarei onorato di portare avanti un’eredità che lui ha costruito da un fallimento più di 20 anni fa. Se un giorno avrò il piacere di assumere questo impegno posso assicurare alla piazza che farò non di tutto, ma di più per non deluderla”.