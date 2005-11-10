La Lazio mette alla porta Romagnoli: fuori dalla lista di Serie A, con lui Patric e Pellegrini

Presenti in lista i nuovi acquisti frattesi, Pinamonti, Sutalo, Gudmundsson, Galassi, Doekhi e Pedraza. Fuori Romagnoli, Patric e Pellegrini

La Lazio ha appena reso nota la lista dei calciatori che farà parte della rosa di Gennaro Gattuso per la stagione di Serie A. Presenti in lista i nuovi acquisti frattesi, Pinamonti, Sutalo, Gudmundsson, Galassi, Doekhi e Pedraza. Fuori Romagnoli - vicino a volare in Qatar all'Al Sadd -, Patric e Pellegrini.

Lazio, ecco la lista della Serie A

Portieri - Mandas, Motta, Renzetti, Furlanetto,

Difensori - Doekhi, Floriani Mussolini, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, Sutalo, R. Bordon, Marusic, F. Bordon.

Centrocampisti - Rovella, Dele-Bashiru, Galassi, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni.

Attaccanti - Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Gudmundsson, Serra.