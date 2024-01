Mercoledì c'è Lazio-Roma, sale la febbre nella Capitale: già 27mila biglietti venduti

Sale la febbre per il derby di Coppa Italia. Mercoledì prossimo Lazio e Roma si sfideranno per giocarsi un posto nelle semifinali del torneo nazionale. Una sfida che nella Capitale vale molto di più dei 90 minuti e più del terreno di gioco e che ci dirà chi fra i biancocelesti e i giallorossi proseguirà l'avventura e chi invece verrà eliminato. Dovere di calendario vedrà giocare in casa la squadra di Maurizio Sarri e lo stadio Olimpico, calcio d'inizio alle ore 18.00, sarà ancora una volta gremito.

27mila biglietti

La vendita dei biglietti è iniziata è sta marciando a ritmo serrato, segno che nessuna delle due tifoserie vuole lasciare sola la propria squadra in un match così importante. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono già più di 27mila i biglietti venduti per la sfida.