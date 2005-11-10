Mercoledì di Youth League indigesto per le italiane: il Real batte 1-0 la Roma al Tre Fontane

Giornata negativa per le italiane in Youth League. Dopo il Como, anche la Roma cade di misura contro il Real Madrid: i Blancos passano 1-0 nella Capitale grazie al gol di Diez Pagonessa al 68'. I giallorossi avevano battuto il Fenerbahce all'esordio, ma si sono dovuti arrendere agli spagnoli, che restano così a punteggio pieno. Nessun acuto per Arena e Di Nunzio, entrambi in campo per 90 minuti.

Gli altri risultati

Feyenoord U19 - Como U19 1-0

Shakhtar U19 - AEK U19 1-2

LASK U19 - Liverpool U19 2-4

Bodo/Glimt U19 - Borussia Dortmund U19 0-5

Roma U19 - Real Madrid U19 0-1

Slovan Bratislava U19 - Stoccarda U19 1-0

Il tabellino di Roma U19-Real Madrid U19 0-1

Marcatori: 68′ Diez (RM)

Roma (3-5-2): Kilvinger; Basile (75′ Strata), Terlizzi, Bonifazi; Cama, Maccaroni (67′ Ballarin), Di Nunzio, Vukoje (46′ Giammattei), Loreti (63′ Paul); Falcetta (75′ Romero), Arena. A disposizione: Marcaccini, Bouaskar, Dattilo, Paratici. Allenatore: Mattia Scala.

Real Madrid (4-3-3): Ponce; Bailon (76′ Gonzalez), Rivas, Garrido, Lezcano (63′ Espinosa); Villalba (63′ Rivera), Fofana, Diez; Yanez, Santamaria (76′ Alves), Ciria (83′ Castellon). A disposizione: Rodriguez, Marco, Corcoba, Lemaitre. Allenatore: Alvaro Lopez.

Ammoniti: Vukoje (RO), Basile (RO), Cama (RO), Lezcano (RM), Bonifazi (RO), Di Nunzio (RO), Espinosa (RM)

Arbitro: sig. Kamal Umudlu (AZE)