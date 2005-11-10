Gabbia saluta il 2026 in anticipo: "Oggi è davvero difficile, ringrazio tutto il mondo Milan"

Per Matteo Gabbia - uscito infortunato dalla gara contro il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato - una decisione non è stata ancora presa. Gli esami per il difensore del Milan hanno evidenziato una lesione del flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo e nei prossimi giorni si sottoporrà a un consulto specialistico per stabilire se procedere con un intervento chirurgico oppure con una terapia conservativa.

https://www.instagram.com/p/DebiawSsG0m/?utm_source=ig_web_copy_link&exln=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Il messaggio di Gabbia dopo l'infortunio

La cosa certa, in attesa di sviluppi, sono i circa 3-4 mesi di stop che dunque fanno terminare anzitempo il 2026 di Gabbia. Con lo stesso difensore classe '99 che su IG ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento per tutto l'ambiente rossonero: "Oggi è davvero difficile. Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia RossoNera addosso. Un Grazie alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro !!! Forza Milan SEMPRE", il messaggio del difensore italiano che tornerà a disposizione soltanto ad anno nuovo.