Milan, ag. Okafor: "Operazione definita in pochi giorni, tutti le parti erano convinte"

vedi letture

Intervenuto a Sky Sport, Francesco Romano, agente di Noah Okafor, ha parlato così della trattativa che ha portato lo svizzero al Milan: "L'operazione di Okafor è stata definita in pochi giorni, molto veloce. Erano molto convinti sull'operazione. Noah è esploso molto giovane, ha avuto grandi responsabilità al Salisburgo dove è arrivato a 17 anni e come tutti sognava un grande club".

Le parole dello svizzero: "Con Leao siamo come gemelli"

Recentemente lo svizzero ha parlato anche del rapporto con Leao: "Io e Rafa siamo come gemelli: entrambi dribbliamo molto bene, siamo giovani, abbiamo lo stesso humor. Ci siamo parlati per la prima volta dopo una partita tra Svizzera e Portogallo, poi ci siamo scambiati messaggi dopo la doppia sfida in Champions e siamo stati avversari anche al Mondiale. Abbiamo un bel rapporto, non vedo l’ora di giocare con lui".

"Sto bene, a breve sarò in gruppo"

In tanti si sono interrogati anche sulla sua condizione fisica, ma lui ha voluto tranquillizzare tutti: "Sto bene, sono stato fuori nelle ultime settimane, ma dalla prossima sarò in gruppo. Il Milan è rimasto in contatto con me per 6-9 mesi, contatti che nelle ultime due settimane sono diventati più intensi. Hanno visto che stavo bene, poi tutto è stato fatto in tre-quattro giorni e... eccomi qui".