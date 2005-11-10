Milan, Amorim: "Abbiamo tanto da fare, ma stiamo migliorando. Sono contento"

Il tecnico del Milan Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Lecce. Di seguito le sue parole:

"Una bella vittoria, abbiamo controllato bene e difeso bene. Abbiamo capito chi avevamo davanti. Sono contento di aver mantenuto il possesso palla e delle corse all'indietro. Abbiamo tanto da fare, ma stiamo migliorando e stiamo imparando. Abbiamo avuto difficoltà nelle ultime partite, oggi siamo stati più liberi. Credo che se guardiamo alle altre, vediamo come abbiamo avuto più tempo per diventare squadra. Abbiamo perso due punti con Juventus e Lazio, non tutto è da buttare. Abbiamo bisogno di bilanciare le cose. Noi stiamo facendo bene e meritavamo più punti. Modric? È un giocatore che ha bisogno di avere spesso la palla per dare il meglio. In alcuni partite, in cui andiamo di transizioni, Luka fa fatica. Credo sia pronto per giocare ogni tipo di partita. In partite con blocco basso come stasera si trova più a suo agio. Ho sentito i giocatori, nelle grandi squadra devi sentire i giocatori prima di prendere decisioni. Per avere identità è difficile, dipende dalle mie sensazioni. Era così anche allo United. In Italia gli allenatori sono intelligenti, è difficile per me a volte per capire le altre squadre".