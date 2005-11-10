Milan, Moreira: "Quando giocherò titolare? Chiedetelo ad Amorim. Ma va bene così"

Diego Moreira, autore del suo primo gol a San Siro nel 3-0 del Milan sul Lecce, ha parlato dopo la partita a Sky Sport: "Sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra, penso che Amorim abbia preparato bene la partita e abbia pensato che potessi essere più efficace entrando in corso d'opera. Sono contento".

Quando ti vedremo titolare?

"Dovete chiederlo all'allenatore. Io continuo a dare il massimo in settimana, poi è lui che decide. Ma, anche se non parto titolare, va bene lo stesso".

Dopo queste belle prestazioni, sarà il tuo obiettivo?

"Come ho detto prima, non sta a me decidere, perché se potessi deciderei di partire sempre titolare… Dipende dall'allenatore, è lui che decide quello che pensa essere l'undici migliore. Vedremo se dopo la sosta potrò tornare titolare, ma per ora va bene così".

Qual è la posizione preferita?

"Ovunque. Mi piace giocare a destra o a sinistra, più avanti o più indietro. Gioco ovunque con gioia e do sempre il massimo".