Milan, braccio di ferro con il Porto per Taremi. Il giocatore ha già detto sì al trasferimento

Il Milan continua a cercare la giusta opportunità per portarsi in rosa un nuovo attaccante in questi ultimi cinque giorni di calciomercato. L'attaccante iraniano del Porto Mehdi Taremi è sicuramente l'opzione numero uno al momento anche se va convinto il Porto, arroccato sulle sue posizioni. Il Corriere dello Sport oggi scrive che il giocatore ha già dato il via libera al trasferimento a Milanello, ma finché la trattativa non decolla davvero l'attaccante resta a disposizione dei portoghesi. Chissà che questa volontà dell'attaccante non possa rivelarsi, alla fine, cruciale per il Diavolo.

Il Milan, per la punta che il prossimo giugno sarà libero di firmare con qualsiasi squadra, ha messo sul piatto 15 milioni di euro. Il Porto per lasciarlo partire ne chiede almeno 25.