Milan, Cardinale al lavoro anche per lo stadio. Previsti vertici interni: Sesto San Giovanni in pole

Il Milan è pronto a tornare in campo a San Siro in Champions League, sotto gli occhi di Gerry Cardinale ma vista la sua presenza a Milano è probabile che sul suo tavolo finisca anche la cartella relativa al nuovo stadio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport al momento sono previsti una serie di vertici interni al club ma non sono ancora stati fissati appuntamenti con le istituzioni. Sesto San Giovanni resta in pole, anche per la disponibilità già accordata. Una scelta che comporterebbe la separazione dall’Inter e la realizzazione in autonomia del nuovo impianto di proprietà. La sensazione è che in questi giorni possa succedere qualcosa.