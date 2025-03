Milan, Conceicao via a giugno (se non prima): Conte la soluzione ideale, Ancelotti il sogno

Il futuro di Sergio Conceicao al Milan, tra i risultati deludenti e il suo contratto fino a giugno, si fa sempre più incerto. Solo il quarto posto, oggi traguardo utopistico, e la vittoria della Coppa Italia - ma si dovrà passare da un tesissimo derby in semifinale ad aprile -, potrebbe cambiare il destino del tecnico portoghese. Al momento, addirittura, non è neanche certo che finisca l'annata: da Casa Milan arrivano rassicurazioni, ma un'eventuale nuovo ko domani contro la Lazio - altra "finale", stavolta da non sbagliare - potrebbe far saltare la sua panchina.

Al di là di quello che può succedere nella parte finale di questa stagione, la dirigenza rossonera si sta convincendo che per la prossima la panchina vada affidata ad un allenatore italiano. Il nome potrebbe essere passare dalla precedente scelta del nuovo direttore sportivo, da definire entro il mese di marzo: diversi nomi sul tavolo, da Tare a Paratici, passando per Burdisso e Modesto (si è allontanato Berta).

Tuttosport fa il punto sui possibili nomi per la panchina del Milan. Il sogno sarebbe quello di riportare a casa Carlo Ancelotti se dovesse terminare il suo percorso al Real Madrid, ma l’opzione sembra complicata. Da tempo arrivano segnali da Maurizio Sarri, ma il suo profilo non scalda la dirigenza rossonera (e Tare possibile ds, sarebbe strano dopo le divergenze fra i due alla Lazio). In corsa anche altri due nomi, sul taccuino anche della Juventus con Thiago Motta che traballa: Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, con il salentino che però avrebbe bisogno di un chiarimento con Ibrahimovic visto il botta e risposta della scorsa estate.