Live TMW Milan, Amorim: "Due punti persi, è frustrante. Formazione? Non sono matto, è mancata fame"

Il Milan rimonta la Lazio grazie alla doppietta dalla panchina di Diego Moreira. L'allenatore rossonero Ruben Amorim analizza il match in conferenza stampa

20.00 - Il Milan soffre tremendamente nel primo tempo, va sotto per i gol di Cancellieri e Noslin ma rimonta nella ripresa grazie alla doppietta di Diego Moreira. Tra pochi minuti il tecnico rossonero Ruben Amorim interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

20.33 - È iniziata la conferenza stampa di Ruben Amorim.

Li considera due punti persi o un punto guadagnato?

"Tutti allo stadio hanno visto due partite diverse tra primo e secondo tempo. Per me abbiamo perso due punti e questo è frustante, ma l'importante è che i calciatori la vedono come me perché ho sentito le parole di Gila e questo mi fa piacere. Siamo frustrati, abbiamo perso punti oggi e a Torino".

È più deluso dal primo tempo o soddisfatto dal secondo tempo?

"Siamo sembrati due squadre diverse tra primo e secondo tempo, eppure siamo la stessa squadra perché la maggior parte dei giocatori erano gli stessi. Non so rispondere a questo".

Farebbe delle scelte diverse di formazione?

"Non sono matto, ora è facile parlare e sicuramente schiererei dall'inizio la squadra del secondo tempo. Il modo in cui abbiamo affrontato la partita però è cambiato completamente dal primo al secondo tempo. Oggi nel secondo tempo abbiamo giocato come vogliamo ma perché eravamo sotto 2-0, non cambierei la formazione ma cambierei l'energia con cui abbiamo affrontato la partita dall'inizio".

Moreira e Chukwueze possono giocare insieme?

"Moreira ha giocato benissimo a sinistra, sappiamo che giocatore è e cosa può darci in futuro. Ha esperienza in quel ruolo e potrà fare bene, Chukwueze ha fatto bene e oggi volevo giocare con due ali offensive nella ripresa. Potranno sicuramente giocare insieme".

Quando ha capito che doveva cambiare così tanto nell'intervallo?

"Tutti nello stadio hanno capito dopo cinque minuti che eravamo in grande difficoltà e sapevo che loro avevano più fame di noi. Non so quale sia stato il momento preciso in cui ho capito che dovevamo cambiare, ma dopo dieci minuti avevo capito che non eravamo in partita come la Lazio".

20.39 - È terminata la conferenza stampa di Ruben Amorim.