Lazio, Gattuso: "Uno stadio senza tifosi per me non è calcio. Orgoglioso dei ragazzi"

Dopo il pari spettacolare dell'Olimpico tra Lazio e Milan, terminata 2-2, mister Gennaro Gattuso ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Possiamo fare poco per la situazione sugli spalti. Se sono venuti a prenderci a Formello, è merito dei ragazzi. Dobbiamo continuare ad essere seri e a fornire prestazioni dignitose: vedere uno stadio senza tifosi per me non è calcio. Dobbiamo lavorare con serietà e dopo vedremo cosa succederà".

Ci sono rimpianti dopo il primo tempo?

"Nella ripresa sono venuti fuori con la loro qualità. Giocare come vogliamo giocare per 90' è dura, ci siamo abbassati ad inizio ripresa e abbiamo fatto fatica. Ci sta anche perché abbiamo subito due gol che posso definire eurogol. Siamo stati pure bravi a non prendere imbarcate, la sensazione poteva essere quella di subirne altri due. La cosa che fa piacere è vedere la squadra che non ha mollato, siamo sulla strada giusta e vedere i ragazzi tristi mi fa capire che abbiamo dato tanto. Abbiamo visto una squadra viva, io sono soddisfatto: avrei preferito la vittoria, ma anche questo fa parte della crescita".

La Lazio rispecchia la tua mentalità?

"Sarebbe riduttivo parlare solo di mentalità. Oggi l'abbiamo preparata bene, i loro quinti si sono abbassati tanto e abbiamo palleggiato bene. Nella ripresa non li abbiamo letti bene, ma i ragazzi sono piacevoli da allenare. Non è facile giocare qui, sembra il periodo del COVID con la capienza al 20-30%: a noi i tifosi mancano maledettamente. Giocare qui con 50mila che spingono, ci mancano tantissimo. Posso solo fare i complimenti per come si allenano e come poi scendono per la partita".

Gudmundsson lo vede con questo ruolo?

"Lui può fare l'esterno, il finto centravanti o come oggi. Ha qualità e può giocare ovunque, dipende anche dalla partita che poi affrontiamo".