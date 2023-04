Milan, distanza minima sulle cifre per il rinnovo di Leao: i rossoneri pronti ad accontentarlo

Il Milan è sempre più convinto di arrivare all'accordo per il rinnovo di Rafael Leao. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la distanza sulle cifre adesso è veramente minima. Tra i 6,5 milioni più bonus proposti dal Milan e i 7 chiesti dal giocatore la distanza appare relativa. I vertici rossoneri sembrano disposti anche a venire incontro alle richieste dell’entourage di Leao per quei 2 milioni dovuti allo Sporting per effetto del pronunciamento del Tribunale dì Milano.

Per la firma bisogna attendere

Il Milan non vuole rischiare dei cambi di rotta da parte dello stesso Leao, ma prima di arrivare alla firma deve sbloccarsi definitivamente la questione relativa alla controversia con lo Sporting, per passare dalle parole ai fatti. Leao sembra davvero deciso di dire sì, e i rossoneri vogliono cogliere l'attimo.