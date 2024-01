Milan, domenica Pellegrino potrebbe giocare un tempo con la Primavera

Marco Pellegrino è finalmente vicino al ritorno in campo che dovrebbe avvenire domenica con la Primavera contro il Torino. Il giovane difensore argentino, che è fuori dal scorso 29 ottobre - riporta milannews.it - dovrebbe giocare un tempo con la squadra di Ignazio Abate. Arrivato in estate dal Club Atlético Platense a titolo definitivo, Pellegrino si è fatto nel suo match di esordio contro il Napoli, nel quale ha riportato la frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro.

Per quanto riguarda le altre notizie da Milanello, invece, da segnalare il ritorno in gruppo di Gabbia e Okafor, mentre Florenzi ha ancora svolto lavoro personalizzato.

Uno dei volti nuovi a Milanello, poi, è quello di Filippo Terracciano, che si è presentato in conferenza stampa: "È un gruppo fantastico. Allenarsi con campioni come Leao, Theo e Giroud mi darà tanto. Ora devo entrare il prima possibile negli schemi del mister, poi imparerò a conoscere meglio i compagni in campo. Che ambiente ho trovato? Fantastico. Ho avuto fin da subito sensazioni positive, so che per qualsiasi necessità ho persone che mi possono aiutare. È anche per questo che ho scelto di venire qui al Milan".