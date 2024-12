Milan e Juventus, in vista uno scambio di difensori? A Fonseca piace Danilo

Juventus e Milan si ritroveranno di fronte tra qualche giorno in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa italiana e le due società potrebbero parlare di mercato. Dopo i tanti affari degli ultimi anni (per ultimo quello che ha portato Pierre Kalulu alla corte di Thiago Motta), i bianconeri punterebbero a chiudere l'operazione Fikayo Tomori ma sanno che il Milan non farà sconti: i rossoneri chiedono circa 25 milioni per cedere l'inglese, mentre la Vecchia Signora potrebbe proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto, pagando così subito una prima tranche ai rossoneri.

Il Milan, stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe invece valutando il nome di Danilo, in uscita proprio dalla Juventus nonostante abbia ritrovato la titolarità nelle ultime settimane. Il brasiliano gode della stima di Fonseca e potrebbe essere un'opportunità vista la scadenza di contratto a giungo 2025 con la Juventus, che potrebbe proporlo come parziale contropartita per arrivare all'inglese.